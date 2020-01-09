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Россия отказалась от предложения Трампа по Ирану

Москва выступает за сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) 2015 года.

Фото : newsmaker.ro9 января 2020, 20:01

Россия отказалась идти на требование президента США Дональда Трампа выйти из иранской ядерной сделки, так как понимает позицию Тегерана по этому вопросу. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел России, передает РИА Новости.

Москва выступает за сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) 2015 года, отмечают в ведомстве.

- Есть договоренность, (...) которую необходимо выполнять. Поэтому более понятна позиция иранской стороны, что США нужно вернуться к выполнению СВПД, — сказал источник агентства в МИД. Он добавил, что если какая-то сторона не довольна договоренностями, то их изменение все равно нужно обсуждать в рамках соглашения.

Трамп в среду обратился к нации после атаки Ирана на базы США в Ираке. В ходе обращения он порекомендовал РФ и другим странам выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.


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