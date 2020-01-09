Россия отказалась от предложения Трампа по Ирану

Москва выступает за сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) 2015 года.

Россия отказалась идти на требование президента США Дональда Трампа выйти из иранской ядерной сделки, так как понимает позицию Тегерана по этому вопросу. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел России, передает РИА Новости.

Москва выступает за сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) 2015 года, отмечают в ведомстве.

- Есть договоренность, (...) которую необходимо выполнять. Поэтому более понятна позиция иранской стороны, что США нужно вернуться к выполнению СВПД, — сказал источник агентства в МИД. Он добавил, что если какая-то сторона не довольна договоренностями, то их изменение все равно нужно обсуждать в рамках соглашения.

Трамп в среду обратился к нации после атаки Ирана на базы США в Ираке. В ходе обращения он порекомендовал РФ и другим странам выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

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