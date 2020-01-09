Убийца ребенка порезал себе горло в зале суда

Его успели остановить и сразу же увели из зала.

Имя маленького Максима стало известно в начале сентября, когда его похитил знакомый матери, а затем забил до смерти. Сегодня, на продолжающихся слушания по делу об убийстве, подсудимый Игентай Сопыжанов порезал себе горло, сообщает Sputnik Казахстан.

Сначала он попросил разрешения суда обратиться к журналистам. Судья Исламхан Есенбаев отказал, а журналистов еще до слушаний предупредили о возможных провокациях со стороны Сопыжанова.

На предыдущем заседании он уже пытался порезать себя. И в этот раз он заявил, что если с ним что-то случится, то в его смерти надо винить следователя, и попытался нанести себе удар в шею, предположительно ручкой.

Нанести серьезные повреждения себе он не успел, конвоиры пресекли попытку и вывели из зала.

Первый срок Сопыжанов получил за убийство сестры Герберт, тети Ники Васильевой - матери мальчика. После освобождения из тюрьмы, мужчина убедил бывшую девушку, что он ее родственницу не убивал.

В суде показания давала бабушка погибшего мальчика Елена Герберт.

- Когда он 5 сентября украл ребенка, то мне звонил несколько раз, назначал и переносил встречи. Я его спрашивала: "Где мальчик?". Он сказал: "С тетей". Я просила его вернуть ребенка. Мы всю его родню обыскали. Только теперь я поняла, с какой он тетей был, с той которую убил, - сказала в суде Елена Герберт.

Экспертиза показала, что обвиняемый нанес мальчику тяжелые травмы. Ударом ноги сломал ребра, которые пробили легкие, сел на грудь и стал душить, а после взял камень и нанес сильный удар по голове ребенка. Выжить с такими травмами было невозможно.

- Я никого не убивал и не похищал, - ответил Сопыжанов в зале суда на вопрос бабушки погибшего мальчика, зачем он сделал это. - Я не знаю, как сказать, не по-человечески это. Ты же знаешь, я хорошо к нему относился.

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