Не все НПО оценили новые нормы закона о домашнем насилии

По мнению некоторых экспертов, такие изменения могут лишь усугубить проблему.

27 декабря прошлого года был подписан закон об отмене штрафов за бытовое насилие. Но представители НПО по защите прав женщин выступают против этих изменений, сообщает zakon.kz со ссылкой на Almaty.tv.

Теперь за "скандалы" будут арестовать не на трое суток, а на пять. То есть, ответственность усилена. Действительно, в этих статьях штраф заменили на предупреждение.

- Но здесь логика проста. Раньше "дебошир" платил штраф из семейного бюджета. От этого страдали жена и дети, - пояснили в МВД.

Но по мнению некоторых экспертов, такие изменения могут усугубить проблему бытового насилия в Казахстане.

- На сегодняшний день была убрана вот эта форма наказания, как штраф, потому что штрафные санкции выплачивались из семейного бюджета. Эти поправки идут не в пользу женщины, как жертвы бытового насилия, потому что, во-первых, идет предупреждение. Ну, что такое предупреждение? Просто предупредят и скажут: ты, пожалуйста, не проявляй насилие в отношении человека, - говорит председатель правления союза кризисных центров Казахстана Зульфия Байсакова.

Зульфия Байсакова считает, что ответственность за бытовое насилие должно нести строго уголовный характер. Для этого необходимо вносить поправки не в административный, а в уголовный кодекс.

- И, конечно же, в этом же кодексе должны быть альтернативные формы наказания. Такие как, мы предлагаем развивать общественные работы, однозначно, и ввести обязательное посещение курсов по снижению уровня агрессии. Потому что мы с вами наказываем агрессоров, но мы с вами не меняем их поведение, мы не меняем отношения супругов, умение развивать свои отношения, вступать в диалог, - считает председатель правления Союза кризисных центров Казахстана.

Ксения Антонова - одна из постояльцев кризисного центра для жертв бытового насилия. Здесь она живет уже больше двух месяцев с двумя детьми. Женщина признается, она никогда не думала, что подвергнется тирании со стороны своего супруга. Буквально через месяц после рождения второго ребенка муж сильно избил ее, и Ксении пришлось сбежать.

- Лучше от таких мужей уходить куда подальше. Все в их руках. Лучше не терпеть их насилие, их побои, их оскорбления. Лучше уйти, смириться с тем, оставить ту жизнь, где бьют, пьют, ругают, унижают, и начинать новую жизнь с нуля, - говорит женщина.

Поправки, внесенные в административный кодекс, вступят в силу уже 11 января. При этом, неправительственные организации по защите прав женщин считают, что торопиться с этим вопросом не стоит, необходимо детально изучить все изменения.

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