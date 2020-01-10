Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Парламент Абхазии призвал президента сложить полномочия

Парламент Абхазии вечером 9 января собрался на внеочередное заседание.

Фото : Wikipedia10 января 2020, 00:42

Парламент Абхазии принял обращение к президент Раулю Хаджимбе с предложением о его отставке, сообщает ТАСС.

Ранее митингующие ворвались в резиденцию президента в Абхазии с требованием признать незаконными прошедшие в республике выборы.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты