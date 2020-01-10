Парламент Абхазии призвал президента сложить полномочия

Парламент Абхазии вечером 9 января собрался на внеочередное заседание.

Парламент Абхазии принял обращение к президент Раулю Хаджимбе с предложением о его отставке, сообщает ТАСС.

Ранее митингующие ворвались в резиденцию президента в Абхазии с требованием признать незаконными прошедшие в республике выборы.

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