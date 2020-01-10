Парламент Абхазии призвал президента сложить полномочия
Парламент Абхазии вечером 9 января собрался на внеочередное заседание.
Фото : Wikipedia10 января 2020, 00:42
Парламент Абхазии принял обращение к президент Раулю Хаджимбе с предложением о его отставке, сообщает ТАСС.
Ранее митингующие ворвались в резиденцию президента в Абхазии с требованием признать незаконными прошедшие в республике выборы.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5002092-ba9c669264112f643f6ac52c157ad364
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...