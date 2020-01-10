Женская сборная Казахстана по волейболу вышла в полуфинал турнира в Таиланде

Казахстан занял второе место в подгруппе.

В эти дни Таиланд принимает женский квалификационный турнир по волейболу. Сегодня, 9 января, команда Казахстана провела очередной матч, сообщает zakon.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Наши спортсменки встретились с Южной Корее. Матч завершился со счетом 0:3.

Таким образом, Казахстан занял второе место в подгруппе. Это позволило команде в итоге пробиться в полуфинал турнира.

В рамках соревнований разыгрывается путевка на Олимпиаду-2020.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!