Женская сборная Казахстана по волейболу вышла в полуфинал турнира в Таиланде
Казахстан занял второе место в подгруппе.
Фото : volley.kz10 января 2020, 01:20
В эти дни Таиланд принимает женский квалификационный турнир по волейболу. Сегодня, 9 января, команда Казахстана провела очередной матч, сообщает zakon.kz со ссылкой на Olympic.kz.
Наши спортсменки встретились с Южной Корее. Матч завершился со счетом 0:3.
Таким образом, Казахстан занял второе место в подгруппе. Это позволило команде в итоге пробиться в полуфинал турнира.
В рамках соревнований разыгрывается путевка на Олимпиаду-2020.
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