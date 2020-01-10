Подглядывали за клиентами – компания видеонаблюдения уволила любопытных сотрудников

После этих инцидентов были усилены меры безопасности

Принадлежащая Amazon компания Ring, занимающаяся подключением к интернету камер видеонаблюдения уволила нескольких сотрудников за доступ к записям клиентов, сообщает hitech.vesti.ru.

Об этом говорится в письме компании к сенаторам США, которое оказалось в распоряжении Motherboard.

За последние четыре года Ring получили четыре жалобы на неправомерный доступ к видеоданным. Сотрудники, безо всякой на то необходимости, просматривали имеющиеся в их распоряжении записи. По итогам внутренних расследований все они были уволены.

После этих инцидентов были усилены меры безопасности. Теперь доступ к материалу, отснятому "умными" камерами, имеют только три сотрудника.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!