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Подглядывали за клиентами – компания видеонаблюдения уволила любопытных сотрудников

После этих инцидентов были усилены меры безопасности

Фото : ZDNet10 января 2020, 01:54

Принадлежащая Amazon компания Ring, занимающаяся подключением к интернету камер видеонаблюдения уволила нескольких сотрудников за доступ к записям клиентов, сообщает hitech.vesti.ru.

Об этом говорится в письме компании к сенаторам США, которое оказалось в распоряжении Motherboard.

За последние четыре года Ring получили четыре жалобы на неправомерный доступ к видеоданным. Сотрудники, безо всякой на то необходимости, просматривали имеющиеся в их распоряжении записи. По итогам внутренних расследований все они были уволены.

После этих инцидентов были усилены меры безопасности. Теперь доступ к материалу, отснятому "умными" камерами, имеют только три сотрудника.


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