Премьер Канады заявил, что самолет могли сбить ПВО Ирана
По его словам, это могло быть сделано не намерено.
Фото : 24tv.ua10 января 2020, 02:06
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что у него есть разведывательные данные из нескольких источников о том, что Иран случайно сбил украинский самолет под Тегераном, передает РБК-Украина.
Джастин Трюдо дал пресс-конференцию по поводу крушения украинского самолета МАУ в Тегеране, на борту которого находились 63 гражданина Канады.
Ранее журнал Newsweek заявил, что их источник в Пентагоне считает, что Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" в небе над Тегераном мог быть сбит иранской ракетой из ЗРК.
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