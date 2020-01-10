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Премьер Канады заявил, что самолет могли сбить ПВО Ирана

По его словам, это могло быть сделано не намерено.

Фото : 24tv.ua10 января 2020, 02:06

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что у него есть разведывательные данные из нескольких источников о том, что Иран случайно сбил украинский самолет под Тегераном, передает РБК-Украина.

Джастин Трюдо дал пресс-конференцию по поводу крушения украинского самолета МАУ в Тегеране, на борту которого находились 63 гражданина Канады.

Ранее журнал Newsweek заявил, что их источник в Пентагоне считает, что Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" в небе над Тегераном мог быть сбит иранской ракетой из ЗРК.


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