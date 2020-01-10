Опубликовано возможное видео попадания ракеты в украинский лайнер

Подлинность кадров проверяется.

Видео было опубликовано в Telegram иранским активистом Нариманом Гарибом, сообщает Цензор.НЕТ.

Он утверждает, что получил его от источника, но сам не может подтвердить происхождение съемки.

Ролик длится 19 секунд. В самом его начале видна яркая вспышка в черном небе.

Достоверность видео сейчас проверяют журналисты-расследователи из Bellingcat и The New York Times.

Bellingcat удалось установить точку, с которой велась съемка. Отмечается, что направление съемки соответствует направлению, в котором двигался вылетевший из аэропорта Тегерана украинский борт.

Команда The New York Times смогла связаться с человеком, снявшим видео. Он утверждает, что начал съемку после того, как услышал "что-то вроде выстрела". Издание также подтверждает, что съемка велась в точке, в которой лайнер МАУ перестал выходить на связь.

Самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 8:30 по времени Нур-Султана) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

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