Насильника и убийцу четырехлетней девочки осудили на 24 года

Мужчина изнасиловал ребенка, убил, а затем надругался над телом.

Суд в Магадане признал приехавшего в регион на заработки 65-летнего Александра Скамрова виновным в убийстве, изнасиловании, действиях сексуального характера и надругательстве над телом четырехлетней девочки и приговорил его к 24 годам лишения свободы, сообщил РИА Новости представитель суда.

Девочка пропала в мае прошлого года с детской площадки у дома в поселке Снежный под Магаданом. В процессе разбирательств рассматривали несколько версий. Ребенка искали в поселке, в лесу и на дне реки Дукча. Окрестности осматривали с вертолета. На поисках работало несколько сот человек - спасатели, полицейские, волонтеры. В итоге задержали ранее неоднократно судимого за изнасилования Александра Скамрова, снимавшего квартиру в доме, где жила убитая. Он пояснил, что выбросил тело девочки в мусорный контейнер у дома, в итоге следователи нашли его уже на свалке. В ходе расследования выяснилось, что мужчина изнасиловал ребенка, убил, а затем надругался над телом.

- Процесс шел в закрытом режиме. Суд признал Скамрова виновным в четырех особо тяжких преступлениях и приговорил его к 24 годам лишения свободы, семь из которых - это тюремное заключение, остальное - колония строгого режима. Приговор в законную силу не вступил, - сообщил собеседник агентства.

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