Полмиллиарда похищенных тенге из бюджета СКО: кому грозит отставка

Похищенные средства вернули в казну региона.

Заместитель руководителя управления финансов Северо-Казахстанской области подозревается в хищении с использованием служебного положения 500 миллионов тенге бюджетных средств, передает Sputnik Казахстан.

- По управлению финансов речь идет о сумме около полумиллиарда тенге, которые уже возвращены в областной бюджет, - сообщил руководитель антикоррупционной службы региона Ернар Баянгазин.

Кроме того, по данным главы ведомства, заместитель руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог подозревается в получении взятки за общее покровительство.

- Материалы находятся в суде. Фамилии мы пока не имеем права озвучивать, - пояснил Баянгазин.

По его словам, если вина подозреваемых будет доказана, то руководители управлений должны будут в течение 10 дней после объявления приговора подать прошение об отставке.

- Если выяснится, что руководитель принимал действенное участие в изобличении, помогал следствию либо от него не зависело совершение этого преступления, и повлиять он не мог, то тогда решение будет принято дифференцированно. Оголтело приниматься решение не будет, - заключил Ернар Баянгазин.

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