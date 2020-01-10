Неустойчивый характер погоды сохраняется в Казахстане

На юге и юго-западе местами ожидаются осадки, на остальной территории республики - снег.

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, на юге и юго-западе местами ожидаются осадки, на остальной территории республики - снег, сообщает zakon.kz со ссылкой на на РГП "Казгидромет".

Местами по республике сохраняется туман, на юге и западе - гололед, в Жамбылской области ожидается низовая метель.

В Жамбылской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. В Туркестанской области местами ожидаются туман, днем усиление ветра 15-20 м/с.

В Кызылординской области местами – туман, гололед, утром и днем усиление ветра 15-20 м/с. В Мангистауской области местами ожидаются туман, днем –гололед.

В Атырауской области местами – туман, гололед.

В Северо-Казахстанской, Акмолинской, Алматинской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман.

Прогноз погоды в Алматы: облачно, - 3.

Прогноз погоды в Нур-Султане: преимущественно облачно, - 16.

Прогноз погоды на 10 января.

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