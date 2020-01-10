Конфликт на Ближнем востоке: демонстрация военной силы нужна была только Трампу

По мнению эксперта, США настолько мощное государство, что способно легко навязывать свою волю экономическими рычагами.

Своим мнением о том, для чего США спровоцировали конфликт на Ближнем востоке, и как будет развиваться дальнейшая геополитическая и экономическая ситуация в регионе, с журналистом zakon.kz поделился политолог Уразгали Сельтеев.

По мнению спикера, суть обращения Трампа была ожидаемой и существенно ничего не меняется. Но прослеживаются несколько тенденций.

- Во-первых, американские санкции создают реальные препятствия заблокированной стороне. Поэтому Ирану тяжело и будет еще тяжелее экономически. Во-вторых, на Ближнем Востоке и арабском мире усилится гонка вооружений, все будут жить в состоянии военной тревоги. В-третьих, иранскую проблему с точки зрения американских интересов решать будет не Трамп. Единой согласованной позиции в Вашингтоне нет. Конгресс активно противодействует инициативам президента. К тому же в мире все понимают, что Трамп – уходящая фигура. Возможно, что если новым президентом США станет представитель Демократической партии, то американцы начнут менее агрессивную внешнюю политику и перейдут на выстраивание конструктивных и переговорных позиций. В том числе это коснется и ядерной программы Ирана, – считает Уразгали Сельтеев.

Эксперт добавил, что США настолько мощное государство, что способно легко навязывать свою волю экономическими рычагами. Демонстрация военной силы нужна была сейчас только Трампу.

- За время своего правления он пытался создать себе образ защитника интересов Америки по двум направлениям: в торговых войнах, защищая внутренний рынок и в борьбе с международным террором. В данном случае Трамп сделал ставку на нагнетании военной угрозы со стороны Ирана. Поэтому обращение к нации можно рассматривать лишь как часть сценария, где ключевым месседжем было – "если я останусь президентом, то американцы будут в безопасности". Теперь команда Трампа на протяжении всего года будет накачивать информационно "иранскую угрозу", подчеркивая роль нынешнего президента США в своевременном реагировании на якобы опасную активизацию Ирана, – отметил Уразгали Сельтеев.

Кроме того, по мнению спикера, обращение Трампа сыграло еще одну важную роль.

-Цены на нефть сначала подскочили в ожидании нового конфликта на Ближнем Востоке, а потом после обращения Трампа также быстро откатились назад. То есть, нефтяной рынок пока будет оставаться стабильным в случае, если ни одна из сторон не примет каких-то радикальных мер, – подытожил эксперт.

Напомним, 8 декабря Иран в отместку за гибель в Багдаде в результате авиаудара США генерала Касема Сулеймани нанес ракетные удары по американским военным базам в Ираке. В тот же день президент США Дональд Трамп обратился с заявлением к нации, заявив о готовности к миру с Ираном, особо отметив, что Америка не хочет использовать военную мощь и ее сильнейшее оружие экономика.

Подготовил Владимир Демидов

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