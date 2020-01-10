Беспорядки в Кой-Таше. Следствие завершено

С 10 января адвокаты и подозреваемые начнут знакомиться с материалами уголовного дела.

Следствие по событиям в Кой-Таше 7-8 августа 2019 года завершено. Об этом 24.kg сообщил адвокат бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева Сергей Слесарев.

По его словам, с 10 января адвокаты и подозреваемые начнут знакомиться с материалами уголовного дела.

- Не могу пока сказать, сколько томов в уголовном деле. Однако с заключением некоторых экспертиз, в частности баллистической, мы ознакомлены, но не согласны. Будем оспаривать. Не удивлюсь, если ГСУ МВД нас потом обвинит, что мы затягиваем процесс изучения всех документов, — сказал Сергей Слесарев.

Он напомнил, что МВД возбудило дело по ряду статей Уголовного кодекса КР. Противостояние Алмазбека Атамбаева и его сторонников с правоохранителями 7-8 августа на территории резиденции бывшего президента зарегистрировано в ЕРПП по статьям "Массовые беспорядки", "Хулиганство" и "Убийство", "Покушение на убийство", "Угроза или насилие в отношении представителя власти", "Попытка насильственного захвата власти", "Незаконный оборот оружия", "Захват заложников" УК КР. Следствие длилось полгода.

По предварительным данным, по делу проходят в статусе обвиняемых 12 человек. Двое из них — бывший начальник народного штаба Кыяс Смаилов и экс-глава ГП "Дан" Алга Кылычев заключили сделку со следствием и их дела будут выделены в отдельное производство.

После ознакомления дело будет направлено в Генпрокуратуру для дальнейшей передачи в суд. Сергей Слесарев отметил, что процесс, вероятнее всего, будет закрытым.

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