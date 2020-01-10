Госсекретарь: у США не было конкретных данных о подготовке атак Сулеймани

Мы не знаем точно когда и не знаем точно где - Помпео.

Госсекретарь США Майк Помпео признался, что у американских спецслужб не было информации, где и когда якобы планировал нападения против Соединенных Штатов убитый иранский генерал Касем Сулеймани, передает РИА Новости.

- Нет никаких сомнений, что была целая серия надвигающихся атак, которую планировал Касем Сулеймани. Мы не знаем точно когда и не знаем точно где. Но это было реально, - сказал Помпео в интервью телеканалу Fox News.

Третьего января американские военные провели операцию по убийству иранского генерала Касема Сулеймани в Багдаде, президент США Дональд Трамп заявил, что тот планировал взрыв одного из американских посольств, но не привел никаких деталей.

Иран ответил ракетным ударом по иракским базам, где расквартированы американские войска. Президент США после этого заявил, что Вашингтон не хочет свою военную мощь против Ирана, вместо этого Тегеран ждут новые санкции.

После убийства иранского генерала демократы и некоторые республиканцы в конгрессе потребовали от администрации США объяснить причины такого шага. Для них провели специальный закрытый брифинг, который, впрочем, не снял вопросы законодателей.

В четверг палата представителей США, где большинство у демократов, приняла резолюцию, в которой ограничила права Трампа вести военные действия против Ирана. В Белом доме раскритиковали документ и заявили, что он не имеет силы закона и не обязателен к исполнению.

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