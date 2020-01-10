Шэрон Стоун сравнила Путина и Трампа

По ее словам, американский лидер врядли будет переизбран на выборах в этом году.

Актриса Шэрон Стоун в интервью журналу GQ рассказала о своем отношении к президенту России Владимиру Путину, назвав его сильным лидером и раскритиковав при этом его американского коллегу Дональда Трампа, передает РИА Новости.

- Я считаю, что Путин по-своему сильный лидер своей страны, - сказала актриса, назвав Путина и Трампа "очень разными".

Президент России, управляя страной, руководствуется ее важнейшими интересами, отметила Стоун. Трамп же, по ее мнению, является "хвастуном", который не уважает свой пост.

При этом актриса выразила сомнение в том, что американский лидер будет переизбран на выборах в этом году.

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