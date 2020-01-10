В Кокшетау задержан угонщик дорогих авто

Подозреваемый находил объявления о продаже автомашин на популярных рекламных сайтах.

В Кокшетау мужчина под видом покупателя входил в доверие потерпевших и угонял принадлежащие им автомобили, сообщает zakon.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Преступления были зарегистрированы в сентябре и ноябре 2019 года. Как следует из заявлений жителей областного центра, неизвестный молодой человек, под видом покупателя, неправомерно завладел их автомашинами. В обоих случаях добычей угонщика становились автомобили марки "Toyota Camry", а ущербы владельцы оценивали в 4 000 000 и 8 000 000 тенге.

- Подозреваемый находил объявления о продаже автомашин на популярных рекламных сайтах, а затем созванивался с владельцами. Договорившись о встрече, после осмотра внешнего вида авто, задержанный просил хозяев "железных коней" прокатиться, а получив согласие, скрывался в неизвестном направлении. Установление личности задержанного затрудняло то, что мужчина, как правило, представлялся чужим именем и не показывал документы - говорят сотрудники полиции.

Как оказалось, автомобили злоумышленник угонял чтобы просто покататься: похищенные авто, полицейские нашли в городе и вернули законным владельцам. В течение нескольких месяцев оперативники проводили специальные мероприятия, цель которых – установление и задержание угонщика.

Принятыми мерами в январе текущего года подозреваемый был задержан в Кокшетау. Им оказался 34-летний житель областного центра, не имеющий постоянного места работы. В настоящее время по фактам угонов проводится досудебное расследование по ст. 200 УК РК (угон), задержанный водворен в изолятор временного содержания.

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