На 12,5 млрд тенге завезли из Кыргызстана товаров по фиктивным документам

Сумма ущерба в виде неуплаты НДС на импорт составила 1,5 млн тенге.

О подобных нарушениях сообщениях сообщает Комитет государственных доходов, передает zakon.kz.

По информации ведомства, выявлено 1 514 фактов ввоза транзитных товаров из России в Кыргызстан и обратно, которые остались на территории РК. Оборот по таким товарам составил 8,2 млрд тенге, сумма ущерба в виде неуплаты НДС на импорт составила 984 млн тенге.

По итогам анализа грузов, ввозимых с Кыргызстана в Россию и обратно за 2019 год, выявлено 3,5 тыс. фактов ввоза товаров в адрес фиктивных резидентов Республики Казахстан (ювелирные изделия, валюта, товары народного потребления и др.), оборот по таким товарам составил 12,5 млрд тенге, сумма ущерба в виде неуплаты НДС на импорт составила 1,5 млн тенге.

В этой связи, с ноября 2019 года усилен контроль в отношении товаров китайского происхождения и товаров, ввозимых по заниженной стоимости.

В результате к 31 декабря 2019 года проверены 517 автотранспортных средств, из которых в 489 случае (94%) выявлены нарушения несоответствия сведений, указанных в товаросопроводительных документах с фактически перемещаемым товаром.

К примеру, выявлены факты, когда перевозчиком при перемещении товаров одновременно оформлены 2 товаросопроводительных документа с указанием двух адресов грузополучателей, один из которых в Российскую Федерацию (представлен на АПП "Карасу"), второй в Республику Казахстан. В ходе визуального осмотра на упаковках (тюках) имеется надпись с контактными данными получателей товаров в г. Алматы.

Далее, перевозчиком, по этим же товаром был представлен еще один товаросопроводительный документ (CMR), оформленный как импорт в РК.

Таким образом, при импорте товаров в РК, в целях уклонения от уплаты налогов перевозчик оформил 2 товаросопроводительных документа (CMR), и при въезде в РК на АПП "Карасу" представил CMR с указанием получателей товаров в РФ.

Вместе с тем, с 4 октября текущего года запущен Пилотный проект с использованием навигационных электронных пломб на АПП "Карасу", "Жайсан", "Сырым" а также ДГД по г.Алматы. (до февраля 2020 года).

Всего с начала Пилота установлено – 612 пломб, снято – 548, в пути – 64, (на 494 АТС), в том числе за неделю: установлено – 17 пломб, снято - 28, в пути – 7.

Выявлено:

- 24 фактов отказа от транзита в РФ и КР после навешивания пломб;

- 7 фактов отклонения от маршрута.

Справочно: Алматы – 2 АТС на рынках Барыс и Ожет (ТНП и масла для автомобиля), Нур-Султан – 2 АТС на рынок Шарын (свежие яблоки и груши), Караганда – 1 АТС рынок Шыгыс (свежие яблоки и груши), Шымкент – 1 АТС, Актобе – 1 АТС - рынок Алматы (ТНП). Перевозчики привлечены к административной ответственности, из них по 4 АТС взыскан НДС на импорт в размере 2,4 млн тенге.

Перевозчики из Кыргызстана заявили в сопроводительных документах Российскую Федерацию, как конечный пункт следования. Однако, товар (свежие груши и яблоки) оказались на рынках городов Нур-Султан и Караганда. В обоих случаях отправителем выступало одно юридическое лицо.

К примеру, первый случай зафиксирован на рынке "Шарын" г.Нур-Султан. Навигационная пломба сигнализировала об отклонении от заявленного маршрута – фура стояла без движений на протяжении двух дней на территории рынка, о чем диспетчеры сообщили сотрдуникам Управления экспортного контроля КГД. Как выяснилось, машина прибыла на рынок 31 октярбя 2019г.

3 ноября 2019 г. зафиксирован факт продажи транзитного груза на территоррии рынка. Трос навигационной пломбы был перерезан и дверь прицепа была вскрыта. Сама пломба находилась в железном сейфе кузова. В момент пересечения границы в машине было 19,3 тонн фруктов. К моменту обнаружения его на рынке в столице, он успел продать более 10 тонн.

В объяснительной водитель сообщил, что машина и рефрежератор выходили из строя несколько раз по пути следования. Об этом он информировал хозяйку товара. Та, в свою очередь, рекомендовала ему направиться на столичный рынок и реализовать товар. Хозяйка товара из Караганды прибыла в УГД по району Байконур ДГД г.Нур-Султан для дачи пояснений и уплатила суммы НДС.

Второй случай нарушения транзита был выявлен на рынке "Шығыс" г.Караганда. Водитель сообщил диспетчеру сервиса навигационных пломб о поломке авто и принял решение реализовать фрукты в связи с тем, что данный товар является скоропортящимся. После проработки данного вопроса с сотрудниками ДГД по Карагандинской области, администрация рынка взяла на себя обязательства по выплате НДС.

Отметим, что в обоих указанных случаях отправителем являлось одно юридическое лицо из Кыргызской Республики.

ДГД по Актюбинской области был установлен факт срыва навигационной пломбы, которое было опломбировано 10.11.2019 года на пункте пропуска "Сырым" на транспортное средство марки DAF.

Водитель сорвал указанную пломбу, а также выгрузил перевозимый товар в районе рынка "Достык" в городе Актобе без ведома сотрудников УЭК ДГД тем самым изменил схему маршрута следования. Данный перевозимый товар согласно товарно-транспортной накладной направлялся транзитом в Кыргызскую Республику. По итогам контроля взыскано в бюджет 2,5 тыс. тенге НДС на импорт с ЕАЭС.

ДГД по Шымкенту было установлено автотранспортное средство КАМАЗ, которое перевозило "запчасти на Камаз" из РФ в КР, однако оказался на складе в Шымкенте. По итогам контроля взыскано в бюджет 800 тыс. тенге НДС на импорт с ЕАЭС.

В целом, за данные нарушения водители будут привлечены к административной ответственности по ч.4 ст.573 КоАП. Им придется выплатить штрафы в размере 20 МРП.

Справочно: применение навигационных пломб позволит дополнительно упростить таможенные процедуры и снизит административную нагрузку на бизнес за счет исключения физических мер контроля в виде досмотров и физических сопровождений.

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