ПРАВМЕДИА: страхование профессиональной ответственности адвокатов и юрконсультантов

Ведущий Серик Айтбаев.

Дамы и господа!

Смотрите трансляцию ПРАВМЕДИА на тему: "Страхование профессиональной ответственности адвоката, юридического консультанта, ЧСИ, нотариуса, оценщика и аудитора".

Как известно, с 1 января 2020 года адвокатам и юридическим консультантам запрещено оказывать юридическую помощь при отсутствии договора страхования профессиональной ответственности.

Но все ли механизмы в процедуре страхования отработаны и какие трудности возможны на практике? Об этом, а также о страховании профессиональной ответственности ЧСИ, аудитора, нотариуса поговорим на вебинаре.

Ведущий: Серик Айтбаев, адвокат Алматинской городской коллегии адвокатов.

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