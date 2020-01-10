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ПРАВМЕДИА: страхование профессиональной ответственности адвокатов и юрконсультантов

Ведущий Серик Айтбаев.

Фото : Казинформ10 января 2020, 11:00

Дамы и господа!

Смотрите трансляцию ПРАВМЕДИА на тему: "Страхование профессиональной ответственности адвоката, юридического консультанта, ЧСИ, нотариуса, оценщика и аудитора".

Как известно, с 1 января 2020 года адвокатам и юридическим консультантам запрещено оказывать юридическую помощь при отсутствии договора страхования профессиональной ответственности.

Но все ли механизмы в процедуре страхования отработаны и какие трудности возможны на практике? Об этом, а также о страховании профессиональной ответственности ЧСИ, аудитора, нотариуса поговорим на вебинаре.

Ведущий: Серик Айтбаев, адвокат Алматинской городской коллегии адвокатов.


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