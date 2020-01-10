ПРАВМЕДИА: страхование профессиональной ответственности адвокатов и юрконсультантов
Ведущий Серик Айтбаев.
Фото : Казинформ10 января 2020, 11:00
Дамы и господа!
Смотрите трансляцию ПРАВМЕДИА на тему: "Страхование профессиональной ответственности адвоката, юридического консультанта, ЧСИ, нотариуса, оценщика и аудитора".
Как известно, с 1 января 2020 года адвокатам и юридическим консультантам запрещено оказывать юридическую помощь при отсутствии договора страхования профессиональной ответственности.
Но все ли механизмы в процедуре страхования отработаны и какие трудности возможны на практике? Об этом, а также о страховании профессиональной ответственности ЧСИ, аудитора, нотариуса поговорим на вебинаре.
Ведущий: Серик Айтбаев, адвокат Алматинской городской коллегии адвокатов.
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