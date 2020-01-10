Нигматулин: Наследие великого Абая – достояние народа Казахстана

Председатель Мажилиса подчеркнул вклад основоположника казахской письменной литературы в духовное развитие казахстанского общества.

Сегодня Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин в рамках выезда депутатов в регионы с рабочей поездкой находится в Восточно-Казахстанской области, сообщает zakon.kz.

Спикер Палаты начал встречи, запланированные в регионе, с посещения малой родины Абая Кунанбаева, 175-летие которого отмечается в нашей стране в этом году.

В Семее Нурлан Нигматулин побывал в Государственном историко-культурном и литературно-мемориальном заповеднике-музее "Жидебай-бөрілі", занимающемся изучением жизни и творчества великого казахского просветителя, мыслителя и поэта, а также изучением архивных документов и экспонатов.

Отметив, что наследие великого Абая – это достояние народа Казахстана, Председатель Мажилиса подчеркнул вклад основоположника казахской письменной литературы в духовное развитие казахстанского общества. Нурлан Нигматулин напомнил о том большом внимании, которые уделяют Первый Президент Казахстана-Елбасы Нурсултан Назарбаев и Глава нашего государства Касым-Жомарт Токаев популяризации среди казахстанцев великих трудов Абая.

Председатель Мажилиса акцентировал внимание на важности задач, которые поставил Президент Казахстана в своей статье "Абай және XXI ғасырдағы Қазақстан" по сохранению творчества Абая и социально-экономическому развитию Семея. По мнению Нурлана Нигматулина, их выполнение позволит не только на высоком уровне отметить 175-летие известного всему миру общественного деятеля, но и будет способствовать приумножению историко-культурного наследия страны.

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