Новые подробности самоубийства многодетной матери в Шымкенте

Знакомые и коллеги погибшей женщины рассказали о вероятных причинах ее самоубийства.

Выяснилось, что мать шестерых детей 15 лет стояла в очереди на жилье от государства. Но выдавать квартиру местные власти не спешили, передает портал zakon.kz со ссылкой на otyrar.kz.

В Шымкенте одинокая мать 6-х детей повесилась на дереве на берегу реки Кошкар-ата. Труп женщины нашли 28 декабря в 5-45 утра. Женщина работала дворником в парковой зоне реки последние три года. По словам ее коллег, последнее время единственное, что ее беспокоило — это квартира, которую она должна была получить по госпрограмме буквально на днях. Однако, за несколько дней до трагедии женщина говорила, что ее сдвинули назад в очереди на получение жилья. Мать-одиночка якобы опять начала обивать пороги кабинетов ответственных чиновников.

- Она была родом из Актобе. Очень жизнерадостная, отзывчивая. Сама воспитывала 6 сыновей. Зарплата у нее была маленькая 45 тысяч тенге, из которых 12 она отдавала за аренду жилья. Вот и представьте, как на оставшиеся 30 тысяч можно содержать такую семью? Последнее время она все мечтала, что получит квартиру, женит сыновей, - рассказал охранник парковой зоны Ернар Улжанулы.

В жилищной инспекции опровергли версию коллег погибшей. По словам сотрудников, сдвинуть претендента на получения жилья по госпрограмме возможно лишь только через комиссию и на законных основаниях. Очередь на жилье двигается по мере получения квартир предыдущими получателями. В декабре решением комиссии было предоставлено жилье лишь 15 многодетным матерям.

- Данная гражданка стояла у нас в очереди как многодетная с 2012 года. При постановке в очередь она была под номером 3163, в 2018 году 1248-ая, а в 2019 ее номер был 81. То есть она должна была уже совсем скоро ее получить. На данный момент мы переводим очередь на детей, так как законом это предусмотрено, — сказали и в жилищной инспекции.

Полиция Шымкента это дело взяла под особый под контроль. По факту доведения до самоубийства было заведено уголовное дело. Последнюю точку в резонансном происшествии поставит суд.

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