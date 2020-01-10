Какие пособия выплачивают семьям с детьми с 2020 года

Правила изложены в новой редакции.

Министр труда и социальной защиты населения РК своим приказом от 5 января 2020 года внес изменения в Правила назначения и выплаты государственных пособий семьям, имеющим детей, передает zakon.kz.

Так, к государственным пособиям семьям, имеющим детей, относятся денежные выплаты в виде:

- единовременного государственного пособия, назначаемого и выплачиваемого в связи с рождением ребенка (пособие на рождение);

- ежемесячного государственного пособия, назначаемого и выплачиваемого по уходу за ребенком по достижении им возраста одного года (пособие по уходу);

- ежемесячного государственного пособия, назначаемого и выплачиваемого многодетным семьям, имеющим четырех и более совместно проживающих несовершеннолетних детей, в том числе детей, обучающихся по очной форме обучения в организациях среднего, технического и профессионального, послесреднего, высшего или послевузовского образования, после достижения ими совершеннолетия до времени окончания организаций образования (но не более чем до достижения 23-летнего возраста) (пособие многодетной семье);

- ежемесячного государственного пособия, назначаемого и выплачиваемого матери или отцу, усыновителю (удочерителю), опекуну (попечителю), воспитывающему ребенка-инвалида ( пособие воспитывающему ребенка-инвалида);

- ежемесячного государственного пособия, назначаемого и выплачиваемого по уходу за инвалидом первой группы с детства (пособие по уходу за инвалидом первой группы с детства);

- ежемесячного государственного пособия, назначаемого и выплачиваемого многодетной матери, награжденной подвесками "Алтын алқа", "Күміс алқа" или получившим ранее звание "Мать-героиня", награжденным орденами "Материнская слава" I и II степени (пособие многодетной матери).

Приказ вводится в действие с 1 января 2020 года.

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