Жительнице Нур-Султана грозит до 15 лет за дачу взятки следователю

Следователь обратился с информацией о поступлении денежных средств.

Задержана 56-летняя жительница Нур-Султана, за дачу взятки следователю, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП города Нур-Султан.

В Управление собственной безопасности Департамента полиции Нур-Султана обратился следователь Управления полиции района Есиль с информацией о том, что ему поступили денежные средства в сумме 100 тысяч тенге от фигуранта, проходящего по находящемуся в его производстве уголовному делу.

- В результате проведенных следственно-оперативных мероприятий, а также принципиальности следователя, своевременно сообщившего об указанном коррупционном правонарушении, после возврата им денежных средств в здании Управления полиции была задержана 56-летняя жительница Нур-Султан, которая перечислила ему в качестве взятки указанную сумму денежных средств за положительное решение по уголовному делу. Начато досудебное расследование по ст.367 ч.1 УК РК , - сообщили в полиции.

Напоминаем, что законодательством за дачу взятки предусмотрена уголовная ответственность от 3 до 15 лет лишения свободы. В этой связи, призывам граждан не прибегать к противоправным способам разрешения правовых и иных вопросов, возникающих при взаимодействии с сотрудниками органов внутренних дел.

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