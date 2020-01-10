Президент Абхазии не намерен уходить в отставку

Президент считает необходимым обсуждать все вопросы за столом переговоров.

Президент Абхазии Рауль Хаджимба не будет уходить в отставку, выход из ситуации видит в переговорах, сообщил РИА Новости первый заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Шамба.

- Ради достижения общенационального согласия и сохранения стабильности президент считает необходимым обсуждать все вопросы за столом переговоров, - сказал Шамба.

По его словам, Хаджимба обратил внимание на данное ранее обещание оппозиции о том, что она будет дожидаться решения Верховного суда по итогам президентских выборов и действовать строго в правовом поле.

- Понимая бесперспективность своих требований в суде, оппозиция решила перейти к радикальным методам, - процитировал президента Шамба.

По оценке властей Абхазии, обращение парламента, несмотря на заявленную цель - избежать дестабилизации - на самом деле "может только осложнить общественно-политическую ситуацию и привести к необратимым последствиям для страны".

В четверг протестующие, требуя отставки президента, ворвались в администрацию главы Абхазии. К этому времени в здании не осталось сотрудников президентского офиса. После экстренного заседания совбеза президент Хаджимба заявил, что силовые структуры переведены на усиленный режим, а в случае необходимости он примет меры по введению в республике чрезвычайного положения.

Протестующие недовольны тем, как рассматривается в суде дело проигравшего президентские выборы оппозиционера Алхаса Квицинии, а также расследованием перестрелки в Сухуме в ноябре 2019 года, низким социально-экономическим положением и коррупцией в стране.

Парламент Абхазии рекомендовал Хаджимбе покинуть пост президента. В принятом депутатами проекте постановления говорится, что в связи с напряженной общественно-политической обстановкой в республике и во избежание дальнейшей дестабилизации в обществе парламент обращается к президенту с предложением уйти в отставку.

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