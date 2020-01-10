Казахстанцы готовы участвовать в антикоррупционных мероприятиях

Антикоррупционная служба совместно с Центром исследований "Талап" провели общенациональный опрос.

Более половины из более 58 тыс. опрошенных казахстанцев готовы принимать участие в антикоррупционных мероприятиях, сообщила на брифинге представитель Центра прикладных исследований "Талап" Алия Оразгалиева, передает корреспондент zakon.kz.

- Завершился общенациональный опрос, проводимый по инициативе Агентства по противодействию коррупции "Определения уровня восприятия коррупции среди населения РК", который стартовал 24 декабря 2019 года. Опрос охватил 58 336 казахстанцев во всех 17 регионах страны, — рассказала Оразгалиева.

Опрос населения, по ее словам, был проведен с использованием мобильного приложения и максимально обеспечил высокую степень достоверности полученных данных при соблюдении конфиденциальности респондентов.

— По предварительным результатам опроса были определены уровень восприятия коррупции и уровень добропорядочности среди населения, а также доля людей, которые готовы принять участие в антикоррупционных мероприятиях, — добавила представитель Центра.

Согласно предварительным итогам опроса, выяснилось, что только 1/3 опрошенных респондентов оценивает уровень коррупции в стране как "высокий". Вместе с тем, чуть более 50 % опрошенных отмечают улучшение ситуации с коррупцией в стране за последние 3 года.

- В целом, примерно 2/3 опрошенных считают, что борьба с коррупцией в стране усилилась. Это указывает на вклад и повышение эффективности в борьбе с коррупцией со стороны государственных органов. Роль вовлеченности населения в антикоррупционную политику крайне важна, в связи с чем был задан ряд вопросов для определения потенциала активности. Больше половины населения или 60,4% готовы принять участие в антикоррупционных мероприятиях. Из них около 39% готовы внести проактивный вклад и продвигать антикоррупционную политику государства. В целом, каждый пятый опрошенный отметил, что готов внести вклад , проявляя свою твердую гражданскую позицию и не давать взятки в провокационных ситуациях. Менее 10 % опрошенных отметили, что не желают принимать какое-либо участие в антикоррупционных мероприятиях, — объяснила Оразгалиева.

Она добавила, что на сегодняшний день ведется подготовка итогового аналитического доклада, результаты которого будут озвучены общественности в ближайшее время.

В свою очередь директор департамента добропорядочности Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Сабирбаев подчеркнул, что никто не ожидал такого активного участия в опросе.

- Мы не ожидали такой активности, поэтому объем результатов и данных, которые мы получили, в три раза превысили наши ожидания. Для всего этого объема нужно время. Приложение позволит понять нам отправные точки. На что опираться и куда идти. Социсследование поможет получить обратную связь. В целом было задано порядка 33 вопросов и там есть много деталей, которые нам понадобятся, — сказал Сабирбаев.

Айша Тулеубекова , Нур-Султан

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