Когда алматинцы могут наблюдать за затмением 

Первое затмение в наступившем году – лунное - произойдет в ночь с 10 на 11 января.

В этом году произойдет шесть лунных и два солнечных затмения, передает zakon.kz со ссылкой на inalmaty.kz.

- Первое в 2020-ом году случится в ночь с 10-го на 11-ое января. Оно начнется в 23:05, пика достигнет в 1:09 и закончится около 3 часов. Затмение относится к полутеневым, на пике полутень земли закроет до 92%. Затмение можно будет увидеть на территории всей Евразии, однако для наблюдателей с Земли полная луна только слегка потускнеет- рассказала Заведующая лаборатории физики звезд и туманностей Астрофизического института имени Фесенкова в Алматы Любовь Шестакова.

Она так же рассказала, что второе затмение также будет полутеневым и состоится в ночи с 5-го на 6-ое июня. Начнется в 23:43, пика достигнет к 1:24. Достигнет максимально фазы 60%, но зрелище опять же будет не сильно выразительным.

Еще два лунных затмения случатся 5-го июля и 30-го ноября. Для жителей Казахстана они оба будут невидимыми, так как начнутся в 9:03 и 13:29 соответственно.

-Для астрономов наблюдение за этими явлениями не столь интересно. Время пиков затмений важно для людей, страдающих различными заболеваниями, у которых проявляется чувствительность к таким явлениям, - рассказала Любовь Шестакова.

В 2020-ом также прогнозируют два солнечных затмения. Одно из них точно можно будет увидеть в Казахстане невооружённым глазом. 21-го июня в 11:16 начнется кольцеобразное солнечное затмение. Пика оно достигнет в 12:30 и солнечный диск закроет на 60%. Последнее в этом году затмение – полное солнечное случится 14-го декабря. В нашем меридиане оно начнется в 22:50 когда солнце уже не будет видно на небе.

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