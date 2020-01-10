Факты о мире, которые звучат как вымысел

Мы выбрали самые интересные вокруг нас.

Агентство инфографики из Копенгагана Ferdio каждый день узнает что-то новое и собирает головокружительные факты обо всем на свете в своем проекте Factourism.

Zakon.kz выбрал самые интересные факты о мире вокруг нас. Те, о которых вы даже и подумать не могли, но прочитав публикацию до конца, ваша жизнь уже не будет прежней….

Селфи убивают больше людей, чем акулы.

В сентябре 2015 года 66-летний турист упал с лестницы во время попытки сделать селфи у Тадж-Махала и погиб. Этот трагический случай стал 12-м летальным исходом из-за селфи за год, в то время как акулы стали причиной смерти лишь 8 человек.

В мире существует более 7 500 известных сортов яблок.

20 лет — это 7 300 дней. Так что вам понадобится даже больше 20 лет, чтобы попробовать каждый сорт.

Коровы, которых называют по кличке, дают на 258 л молока в год больше, чем те, которых никак не зовут.

Стив Джобс выбрал название Apple, чтобы оно шло перед Atari в телефонном справочнике.

2 500 лет назад в Китае ходили деньги в виде ножей.

Один карандаш может нарисовать линию длиной 56 км.

Благодаря плоскому экрану и высокому разрешению, собаки могут смотреть ТВ так же, как люди.

Изображение на стандартном ТВ-экране обновляется 60 раз в секунду. Для человеческого глаза мелькание со скоростью более 50 ГЦ воспринимается как непрерывное движение. А собаки могут различать мелькание на частоте 75 ГЦ, ведь их глаза предназначены для реагирования на движение. Поэтому картинка на экране, скорее всего, для них просто мелькает: такое изображение животным кажется нереалистичным, а значит, и не занимает их ум. Но современные технологии теперь предлагают телевизоры с высоким разрешением: такие кадры уже не кажутся песикам излишне мельтешащими и нереалистичными и этим заинтересовывают наших питомцев.

Еще одна причина, по которой собаки не смотрят даже современные телевизоры, — экран находится на уровне человеческих глаз. Если поставить его на пол, скорее всего, пес с интересом будет наблюдать за происходящим по ТВ.

Кролики могут чувствовать запах своих убитых сородичей в фекалиях хищников.

Европейские кролики являются добычей для 30 различных видов хищников, поэтому неудивительно, что они выработали множество адаптаций для выживания. Новые данные ученых подтвердили, что кролики могут распознавать запах своих сородичей в кале хорьков. Это дает им возможность вовремя избежать мест обитания хищников.

Чайная ложка меда — это результат работы всей жизни 12 пчел.

За всю свою жизнь (живут пчелы по 4–5 месяцев) одна средняя пчела вырабатывает всего 1/12 часть чайной ложки меда. Так что над ложкой сладкого продукта, которую вы утром положили в чай, всю жизнь трудилось 12 пчел.

Большинство людей слышит разницу между горячей и холодной водой, когда она льется.

96 % людей могут различить горячее и холодное по звуку. К такому выводу в ходе эксперимента пришла компания, специализирующаяся на звуковом дизайне, Condiment Junkie. Проверить, входите ли вы в это большинство, можно здесь.

Внутри нас содержится 0,2 мг золота.

Человек весом 70 кг содержит в себе 0,2 мг золота. Объем золота в очищенном виде будет равен 10 нанолитрам. Если сформировать из него куб, то каждая его сторона равнялась бы 0,22 мм.

Фламинго могут пить закипающую воду.

Эти птицы могут пить воду температуры, близкой к точке кипения. Дело в том, что большинство озер, где живут фламинго, имеет очень высокую концентрацию соли. И единственным источником пресной воды оказываются кипящие гейзеры.

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