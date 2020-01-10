Туманные выходные ждут казахстанцев
Прогноз погоды на выходные дни.
Фото : pixabay10 января 2020, 13:28
Прогноз погоды на 11-13 января 2020 года, на портале zakon.kz со ссылкой на пресс-служба РГП "Казгидромет"
Сохраняющийся западный перенос тёплых и влажных воздушных масс с Атлантики и Средиземного моря обеспечит пасмурную погоду с осадками, туманом и гололёдом в большинстве областей Казахстана.
Температура воздуха при этом предполагается по-прежнему выше средних многолетних значений.
Лишь на юге республики ожидается небольшое похолодание, но и оно продлится не долго.
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