Туманные выходные ждут казахстанцев

Прогноз погоды на выходные дни.

Прогноз погоды на 11-13 января 2020 года, на портале zakon.kz со ссылкой на пресс-служба РГП "Казгидромет"

Сохраняющийся западный перенос тёплых и влажных воздушных масс с Атлантики и Средиземного моря обеспечит пасмурную погоду с осадками, туманом и гололёдом в большинстве областей Казахстана.

Температура воздуха при этом предполагается по-прежнему выше средних многолетних значений.

Лишь на юге республики ожидается небольшое похолодание, но и оно продлится не долго. ​​







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