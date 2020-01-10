Алматинский ягуар получил имя
Малышку назвали Австралия.
Фото : Facebook10 января 2020, 13:56
Алматинский зоопарк выбрал имя для недавно появившегося на свет ягуара, передает zakon.kz со ссылкой на Facebook зоопарка.
- Мы поддержали Курала Лесбекова и @rominalamour и решили назвать её Австралия! В связи с печальными событиями происходящими в этой стране, пусть эта маленькая жизнь будет поддержкой в это сложное время! Её имя будет напоминанием, как важно беречь мир вокруг нас! - говорится на странице.
Ранее на странице зоопарка был объявлен конкурс на лучшее имя для малышки ягуара.
Как сообщалось, более 1 миллиарда животных погибли в результате продолжающихся лесных пожаров в Австралии.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5002167-29705a6a52921e3b7e7a42245ac6f31b
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...