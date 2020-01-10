Алматинский ягуар получил имя

Малышку назвали Австралия.

Алматинский зоопарк выбрал имя для недавно появившегося на свет ягуара, передает zakon.kz со ссылкой на Facebook зоопарка.

- Мы поддержали Курала Лесбекова и @rominalamour и решили назвать её Австралия! В связи с печальными событиями происходящими в этой стране, пусть эта маленькая жизнь будет поддержкой в это сложное время! Её имя будет напоминанием, как важно беречь мир вокруг нас! - говорится на странице.

Ранее на странице зоопарка был объявлен конкурс на лучшее имя для малышки ягуара.

Как сообщалось, более 1 миллиарда животных погибли в результате продолжающихся лесных пожаров в Австралии.

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