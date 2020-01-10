Питбуля натравили на полицейских в Усть-Каменогорске

у. Медики затем зафиксировали на теле стража правопорядка три укуса.

Стражи правопорядка пытались выяснить подробности семейной ссоры, передаeт корреспондент BaigeNews.kz.

Патрульный экипаж вызвала супруга владельца бойцовского пса после того, как в ходе выяснения отношений последний ударил еe в лицо. Стражи правопорядка прибыли довольно быстро и застали скандалящих супругов во дворе многоквартирного дома. Рядом с мужчиной находился американский питбультерьер в наморднике.

Однако, когда патрульные попытались утихомирить скандалящего усть-каменогорца и попросили его прекратить выяснение отношений и пройти с ними, он спустил пса с поводка и дал тому команду "взять".

Как утверждается в материалах дела, бойцовская собака тут же укусила полицейского в руку, а когда тот стал отталкивать еe от себя, то - в ногу. Медики затем зафиксировали на теле стража правопорядка три укуса. А сам патрульный в показаниях признался, что испугался за свою жизнь.

Во время судебного процесса супруга обвиняемого выдвинула версию, что он не натравливал пса на полицейских, а те сами спровоцировали питбуля, пиная того ногами и повышая на него голос, однако еe показания были опровергнуты свидетелями и самим подсудимым, который полностью признал свою вину.

В результате суд признал жителя Усть-Каменогорска виновным в применении насилия в отношении представителя власти и назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности. Ещe он должен будет выплатить пострадавшему 150 тысяч тенге в качестве возмещения морального ущерба и около 12 тысяч управлению полиции города в качестве гражданского иска.

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