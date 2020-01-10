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Питбуля натравили на полицейских в Усть-Каменогорске

у. Медики затем зафиксировали на теле стража правопорядка три укуса.

Фото : lapkins.ru10 января 2020, 14:06

Стражи правопорядка пытались выяснить подробности семейной ссоры, передаeт корреспондент BaigeNews.kz.

Патрульный экипаж вызвала супруга владельца бойцовского пса после того, как в ходе выяснения отношений последний ударил еe в лицо. Стражи правопорядка прибыли довольно быстро и застали скандалящих супругов во дворе многоквартирного дома. Рядом с мужчиной находился американский питбультерьер в наморднике.

Однако, когда патрульные попытались утихомирить скандалящего усть-каменогорца и попросили его прекратить выяснение отношений и пройти с ними, он спустил пса с поводка и дал тому команду "взять".

Как утверждается в материалах дела, бойцовская собака тут же укусила полицейского в руку, а когда тот стал отталкивать еe от себя, то - в ногу. Медики затем зафиксировали на теле стража правопорядка три укуса. А сам патрульный в показаниях признался, что испугался за свою жизнь.

Во время судебного процесса супруга обвиняемого выдвинула версию, что он не натравливал пса на полицейских, а те сами спровоцировали питбуля, пиная того ногами и повышая на него голос, однако еe показания были опровергнуты свидетелями и самим подсудимым, который полностью признал свою вину.

В результате суд признал жителя Усть-Каменогорска виновным в применении насилия в отношении представителя власти и назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности. Ещe он должен будет выплатить пострадавшему 150 тысяч тенге в качестве возмещения морального ущерба и около 12 тысяч управлению полиции города в качестве гражданского иска.


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