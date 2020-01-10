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Село в Кыргызстане эвакуировали из-за стычки на границе с Таджикистаном

Киргизско-таджикский участок государственной границы периодически становится зоной конфликтов.

Фото : russian.eurasianet.org10 января 2020, 14:31

Жителей киргизского села эвакуировали из-за конфликта на границе с Таджикистаном, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе администрации Баткенской области Кыргызстана.

Жителей села Кок-Таш вблизи границы с Таджикистаном временно переселили из их домов в здание школы в целях обеспечения их безопасности, — заявил собеседник агентства. Также, по словам представителя администрации, в безопасное место были эвакуированы жители приграничного района Дахма.

Ночью в пятницу, как сообщили в Государственной пограничной службе Кыргызстана, неизвестные закидали несколько автомашин и дом киргизстанцев камнями. Прибывших на место ЧП пограничников обстреляли из мелкокалиберного оружия. По утверждению ГПС, огонь велся со стороны Таджикистана.

В настоящий момент стрельба прекратилась. Обстановка на киргизско-таджикском участке государственной границы характеризуется как относительно стабильная с элементами напряженности. Пограничные подразделения, дислоцированные в Баткенской области, несут службу в усиленном режиме, — уточнили в погранслужбе.

Киргизско-таджикский участок государственной границы периодически становится зоной конфликтов между местным населением или пограничниками двух стран. Основная причина — это неделимитированные участки, на которых невозможно определить, где пролегает граница между государствами.


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