Тренинг по антикоррупционной экспертизе проектов прошел в Алматы

Тренинг поможет стать экспертом в области снижения коррупции в стране, уметь владеть и разбираться в законодательстве, механизме контроля.

В Алматы прошел семинар-тренинг по теме " Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов", который организовала Антикоррупционная служба города совместно с Фондом развития парламентаризма в Казахстане, с участием представителей НПО, юристов, членов СМГ, передает zakon.kz.

Тренинг вела президент фонда, известный правозащитник Зауреш Баталлова.

Как отметили в Антикоррупционной службе, каждому участнику, общественнику, а также членам СМГ важно знать о понятии антикоррупционной экспертизы, о целях, задачах, этапах проведения, законодательной согласованности, определять коррупционные факторы, иметь понятие о прозрачности, осуществлении прав и обязанностей лиц.

- Данный обучающий тренинг поможет стать экспертом в области снижения коррупции в стране, уметь владеть и разбираться в законодательстве, механизме контроля. Гражданское общество впервые получает возможность стать участником изменений в законопроектах, в которых просматривается коррупционная составляющая и заявлять об этом, - отметили в Антикоррупционной службе. - Важная информация, которая поможет каждому участнику и члену СМГ узнать о механизме контроля и надзора, которые помогут выполнять принятые обязательства с ответственностью и честью.

26 ноября 2019 года глава государства подписал закон, согласно которому с 1 января 2020 года в силу вступила Антикоррупционная экспертиза проектов нормативно-правовых актов с широким привлечением общественности.

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