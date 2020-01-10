Около 200 фур застряли на границе с Кыргызстаном

Сам пункт пропуска работает без заторов.

На казахстанско-кыргызской границе пункта пропуска "Ак-Тилек-автодорожный" образовалось скопление грузовых автотранспортных средств, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-служба комитета транспорта МИИР РК.

Количество транспорта порядка 200 автомашин, преимущественно перевозящие товары народного потребления из Китайской Народной Республики. Сам же пункт пропуска работает без заторов, скоропортящийся груз и другие осуществляют перевозки без задержек. Как уже было сказано, акцент проверок направлен на ТНП, сопроводительные документы которых, проверяют сотрудники государственных доходов Республики Казахстан с начала 2020 года, - говорится в сообщении.

Согласно со статьей 19-7 Закона Республики Казахстан "Об автомобильном транспорте", контрольные функции в пунктах пропуска автотранспортных средств через Государственную границу Республики Казахстан, совпадающую с таможенной границей Евразийского экономического союза, а также в иных местах перемещения товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза осуществляется органами государственных доходов Республики Казахстан.

Также, Правила осуществления должностными лицами органов государственных доходов транспортного контроля в автомобильных пунктах пропуска через таможенную границу Евразийского экономического союза утверждены Совместным приказам Министра финансов Республики Казахстан от 19 февраля 2018 года № 230 и Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 27 февраля 2018 года № 141.

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