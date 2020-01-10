Может ли "Сергек" выписать штраф за непристегнутый ремень и разговор по телефону

Представитель компании-разработчика рассказала об особенностях работы системы фотовидеофиксации "Сергек".

С 1 января в Алматы в полную силу заработали камеры фотовидеофиксации "Сергек", которые фиксируют правонарушения на дорогах. И у Алматинских водителей возникает немало вопросов, относительно возможностей этой техники. На некоторые из них ответили представители компании-разработчика и городского Департамента полиции на пресс-конференции в акимате города Алматы, сообщает журналист zakon.kz.

По словам директора по управлению проекта “Сергек” Бибигуль Айтукеновой, в городе запущено 400 аппаратно-программных комплекса "Сергек", которые предназначены для обеспечения дорожной безопасности.

- Это полностью казахстанская разработка, которая была разработана за несколько лет. И разработчиком и правообладателем на данный продукт является наша компания "Коркем Телеком". Первый проект "Сергек" был запущен в 2017 году в Астане (ныне Нур-Султан), и первый год их работы показал прекрасный результат. Благодаря совместной работе всех заинтересованных госорганов, Департамента полиции и нашей компании удалось достичь снижения смертности на дорогах города почти в два раза. И мы надеемся на достижение аналогичных показателей по снижению ДТП и смертности на дорогах и в других городах, прежде всего, в Алматы, – отметила Бибигуль Айтукенова.

Также она рассказала, что в Нур-Султане использование этих комплексов осложнялось непростыми климатическими условиями. Но оборудование выдержало и показало свою работоспособность. Поэтому на вопрос о том, может ли "Сергек" эффективно работать, например, в туман, в снег, в дождь, спикер ответила, что система способна работать в любую погоду.

- Конечно, существуют определенные базовые заводские установки, согласно которым должно эксплуатироваться оборудование. Это уровень влажности, атмосферного давления и т.д. Но если это оборудование смогло прекрасно работать в Нур-Султане с его климатическими условиями, ветрами и морозами, то в Алматы оно точно сможет работать, – сказала Бибигуль Айтукенова.

При этом начальник управления административной полиции департамента полиции (ДП) Алматы Жандос Мураталиев, также участвовавший в пресс-конференции, заверил, что если нарушение зафиксировано в плохую погоду и вызывает сомнения, то будет проводиться тщательная проверка, и по ее результатам водитель может быть освобожден от уплаты административного штрафа.

Что же касается вопроса о том, за какие именно нарушения "Сергек" может выписать штраф, и может ли он "разглядеть" непристегнутый ремень или разговор водителя по телефону, Бибигуль Айтукенова сообщила, что данные аппаратно-программные комплексы фиксируют четко обозначенный перечень нарушений, согласованный с ДП Алматы. Это превышение скорости; проезд на запрещающий сигнал светофора; нарушение требований дорожной разметки, пересечение стоп-линий; проезд по выделенной полосе для общественного транспорта. Кроме того, система "Сергек" контролирует скорость перед некоторыми нерегулируемыми пешеходными переходами. Поэтому за непристегнутый ремень или разговор водителя по телефону выписать штраф система не сможет.

- Дело не в том, видит он эти нарушения или не видит – качество изображение у системы хорошее. Там видно и телефон и непристегнутый ремень. Но дело в том, что закон четко оговаривает нарушения, которые могут быть зафиксированы системой "Сергек", и по которым могут быть выписаны предписания. Поэтому такие нарушения, как разговор по телефону и непристегнутый ремень, зафиксированные аппаратно-программным комплексом "Сергек", не станут основанием для выписки предписаний, – сообщила Бибигуль Айтукенова.

Владимир Демидов

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