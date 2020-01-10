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Видео с таблетками внутри мандаринов разоблачил мужчина

Таблетки внутри фруктов обнаружила жительница села Карагаш, когда чистила мандарины.

Фото : Pixabay10 января 2020, 15:58

Мужчина снял разоблачающий ролик, в котором наглядно показал, как могли попасть таблетки внутрь мандаринов, передает zakon.kz.

Таблетки внутри фруктов обнаружила жительница села Карагаш, когда чистила мандарины. Неприятный сюрприз ожидал Сандугаш Окасову и в грушах с яблоками. Как выяснилось, фрукты были куплены в местных магазинах, на прилавки которых их, предположительно, завезли из Кокшетау.

Извлеченные вещества в количестве девяти штук женщина передала специалистам. В качестве доказательства она предоставила самостоятельно снятое на смартфон видео. По этому факту начато досудебное расследование. Результаты экспертизы будут озвучены в течение месяца.

Между тем автор нового ролика наглядно показал, как могли таблетки попасть в мандарины и предположил, что они попали туда непосредственно перед съемкой, иначе бы они растворились.


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