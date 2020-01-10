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В Абхазии протестующие похитили оружие из администрации президента

Оппозиция недовольна тем, как рассматривается дело проигравшего президентские выборы.

Фото : ridus.ru10 января 2020, 16:29

Председатель Совета безопасности Абхазии Мухаммад Килба заявил, что протестующие разграбили оружейную комнату в администрации президента, передает РИА Новости.

Вскрыты все кабинеты, украдены символы госвласти, кроме того, вскрыта оружейная комната и определенное количество оружия находится на руках (у протестующих. — Прим. ред.). Ведутся переговоры, вернули пять единиц, но их намного больше, — пояснил он.

В Сухуме продолжаются беспорядки. Оппозиция недовольна тем, как рассматривается дело проигравшего президентские выборы Алхаса Квицинии, а также расследованием перестрелки в Сухуме в ноябре 2019 года, низким социально-экономическим положением и коррупцией в стране.

Накануне протестующие, требуя отставки главы государства Рауля Хаджимы, ворвались в его администрацию. К этому времени в здании не осталось сотрудников президентского офиса.

После экстренного заседания Совбеза Хаджимба заявил, что силовые структуры перевели на усиленный режим, а в случае необходимости он введет в республике чрезвычайное положение.
Парламент Абхазии рекомендовал президенту покинуть свой пост "в связи с напряженной общественно-политической обстановкой в республике и во избежание дальнейшей дестабилизации в обществе".

В администрации Хаджимбы считают, что отставка усложнит ситуацию, и предлагают переговоры.


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