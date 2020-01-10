Украинский самолет был сбит двумя ракетами

В Вашингтоне полагают, что воздушное судно попало под потенциальную мишень иранского радара.

Разведка США считает, что разбившийся под Тегераном 8 января украинский самолет был сбит не одной, а двумя иранскими ракетами ПВО. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на информированных сотрудников американской администрации.

По информации gazeta.ru, в Вашингтоне полагают, что воздушное судно попало под потенциальную мишень иранского радара. Вскоре после этого самолет упал.

Американская разведка не решилась сразу обнародовать полученные сведения, так как решила сначала их проверить.

При этом Вашингтон уверен, что Тегеран сбил лайнер по ошибке.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду утром. По официальным данным, погибли все находившиеся на борту 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана, а также девять членов экипажа.

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