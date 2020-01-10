Крушение самолета в Алматы сравнили с другими авиакатастрофами в мире

Аналогичные происшествия со схожей динамикой полета и ситуацией случались во Франции и в Югославии.

Генеральный директор межгосударственного авиационного комитета (МАК) Виктор Сороченко сравнил крушение самолета компании Bek Air в Алматы 27 декабря 2019 года с авиакатастрофами во Франции в 2007 году и в Югославии в 1997 году, передает корреспондент zakon.kz.

Межгосударственный авиационный комитет принимает самое активное участие в расследовании данного авиационного происшествия (авиакатастрофа в Алматы - прим.). Группа специалистов прибыла и буквально с первых дней работает непосредственно в составе комиссии. Кроме того, в МАК в Москве создана рабочая группа из ведущих специалистов, которые оказывают научно-техническое сопровождение данному расследованию, - сказал он на брифинге в СЦК.

При этом Сороченко отметил, что при расследовании проанализированы авиакатастрофы с аналогичным типом самолета - Fokker, которыми также владеет компания Bek Air, во всем мире с момента ввода их в эксплуатацию.

Одним из направлений работы комиссии и МАК является анализ ранее произошедших авиационных происшествий с воздушными судами типа Fokker 100. Некоторые из этих авиационных происшествий требуют особого внимания и анализа. Так, высокую сходность динамики полета и развития особой ситуации мы отмечаем в авиационном происшествии, которое произошло, в частности, во Франции в 2007 году, и в Югославии в 1997 году, - заключил эксперт.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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