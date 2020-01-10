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Скляр: Время отдыха экипажа перед полетом соответствовало нормативам

Процедуры, связанные с профессиональной подготовкой летного экипажа, были выполнены в соответствии с утвержденной программой.

Фото : 24.kz10 января 2020, 17:09

Летчики потерпевшего крушение воздушного судна авиакомпании Bek Air отдохнули перед полетом согласно нормативам. Об этом на брифинге в СЦК сообщил заместитель премьер-министра РК Роман Скляр, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Комиссией выполнена следующая работа. Созданы подкомиссии по основным направлениям, а именно - летная, инженерно-техническая и административная. Составлена схема авиационного происшествия с судном Fokker-100, а именно определены места касания судна над землей. Комиссией установлено, что время отдыха экипажа перед выполнением полета соответствовало требованиям нормативных документов. Процедуры, связанные с профессиональной подготовкой летного экипажа, были выполнены в соответствии с утвержденной программой, - сказал Роман Скляр.

Было также отмечено, что в процессе выполнения предполетного осмотра, после запуска и выполнения опробования двигателей, замечания по работе авиатехники со стороны экипажа и инженера не было.

Ранее, вице-премьер РК назвал основную версию падения самолета Bek Air. Напомним, 27 декабря 2019 года борт авиакомпании Bek Air, следующий рейсом 2100 Алматы - Нур-Султан, при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение.

Произошло столкновение с двухэтажным строением. Погибли 12 человек.


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