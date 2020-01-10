Измененный механизм оказания адресной социальной помощи обеспечит прозрачность назначения АСП.

Почти 15 тысяч многодетных семей Актюбинской области получили пособия. Об этом в ходе пресс-конференции в Региональной службе коммуникаций сообщил заместитель акима области Марат Токжанов, сообщает zakon.kz.

Спикер рассказал о новых подходах поддержки многодетных и малообеспеченных семей.

Измененный механизм оказания адресной социальной помощи обеспечит прозрачность назначения АСП. Помощь получат те, кто действительно в ней нуждается, им окажут содействие в трудоустройстве либо открытии своего дела. Новые подходы предусматривают введение нового государственного пособия многодетным семьям, имеющим 4 и более детей, без учета доходов в дифференцированных размерах в зависимости от количества детей, что позволит сегментировать данную категорию от малообеспеченной и минимизировать спекуляцию на многодетности. Фиксированные выплаты АСП на детей отменены, размер помощи определяется для всех членов семьи в виде разницы между определенным критерием и среднедушевым доходом семьи, - рассказал Марат Токжанов.

Руководитель управления координации занятости и социальных программ Актюбинской области Булбул Елеусинова добавила, что семьи, трудоспособные члены которых отказались от предложенных мер содействия занятости, теряют право на получение АСП на 6 месяцев, а по уходу за ребенком теперь можно находиться только до исполнения ребенку 3-х лет, затем граждане должны будут принять предложенные им меры содействия занятости. В этой связи планируется охватить активными мерами занятости 1500 актюбинцев.

14789 многодетных семей в январе уже получили государственное пособие. В том числе 11324 семьи, имеющие 4-х детей, 2708 - 5-х детей, 597 - 6-х, 160 - 7 и более детей. На адресную социальную помощь для 6330 семей (38092 человека) в текущем году предусмотрено более 3,5 млрд тенге. Все Центры занятости ведут прием документов. В регионе работает 161 участковая комиссия, - добавила руководитель управления.

На гарантированный социальный пакет для 8607 детей в возрасте 1-6 лет предусмотрено почти 1,7 млрд тенге.

Напомним, дополнительно для детей из малообеспеченных семей введен гарантированный социальный пакет для детей от 1 до 6 лет в виде обеспечения продуктовыми наборами и товаров бытовой химии, детям 6-18 лет будет предоставлено бесплатное питание, школьная форма, школьные принадлежности и льготный проезд. Соцпакет детям 1-6 лет оказывается на период назначения АСП, т.е. если выплата АСП прекращена то и приостанавливается выдача соцпакетов, а детям школьного возраста на учебный год, т.е. прекращение АСП не является основанием для прекращения соцпакетов.

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