В Темиртау во время драки получили ножевые ранения двое мужчин

По "горячим" следам были установлены трое подозреваемых.

В Темиртау во время драки возле кафе получили ножевые ранения два посетителя, они были доставлены в больницу, передает zakon.kz.

- 10 января текущего года в 03.30 ч. в дежурную часть полиции Восточного ОП УП г. Темиртау поступило сообщение о драке между посетителями, одного из кафе города. С ножевыми ранениями каретой скорой помощи в Центральную больницу города доставлены 33-х и 35-летние мужчины. По "горячим следам" полицейскими установлены 26-ти, 31 и 32-летние подозреваемые, - сообщили в ДП Карагандинской области.

В ЕРДР зарегистрировано уголовное дело по статье 106 ч. 2 УК РК. Назначены соответствующие экспертизы.

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