Лже-арендатор квартир задержана в Алматы

Женщина работала сиделкой.

В Алматы полицейскими задержана женщина лже-арендатор квартир, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Алматы.

Гражданка А., 1979 года рождения пересдала одну квартиру более 20 гражданам, при этом, не являясь собственником жилища и не имея права на распоряжение недвижимым имуществом.

Разместив объявления на известных сайтах, злоумышленница, предлагала услуги о сдаче в аренду квартиру на различные сроки. Она представлялась владелицей квартиры, проводила показы и заключала договоры с "клиентами". При показе жилища, в которой находились вещи явно проживающих людей, "арендодатель" заверяла своих клиентов, что люди, которые живут на данный момент, якобы съедут через 2-3 дня. Граждане доверяли и соглашались на условия, передавая ей денежные средства в качестве предоплаты за аренду. С некоторых жертв гражданка А., брала оплату заранее поквартально. Суммы варьировались от 80 000 тенге и больше. Когда арендаторы хотели заселиться, женщина просто исчезала, до нее было не дозвониться, - рассказал начальник Управления полиции Алмалинского района подполковник полиции Есен Искаков.

Таким образом, уже ранее судимая за аналогичные правонарушения подозреваемая, обманула более 20 человек в Алмалинском районе. Как выяснилось позже, в этой квартире она проживала сама, работая сиделкой, ухаживая за пожилым человеком.

Пенсионер находится в другой стране на лечении, чем и решила воспользоваться подозреваемая. Учитывая неоднократность эпизодов ее противоправных действий, просим, граждан пострадавших от мошеннических действий указанного лица, обратиться по номерам телефонов: 8-708-707-92-02; 8-702-333-42-64; 8-775-719-27-27; 8-705-771-13-71; 8-707-391-55-11, - обратился подполковник Искаков.

В отношении задержанной гражданки, проводится досудебное расследование в соответствии со ст.190.ч.3 УК РК "Мошенничество совершенное, в отношении двух или более лиц". Сорокалетняя женщина водворена в ИВС ДП Алматы.

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