В Словении сожгли Дональда Трампа

Неизвестный герой под покровом ночи спалил деревянную статую.

Кринжовая статуя президента украшала деревеньку на севере Словении с лета этого года, передает zakon.kz со ссылкой на Mash.

Туристам нравилось, а местным — не очень. Так что в итоге деревянного Дональда перенесли в городок Моравце.

Но и там он не прижился — неизвестный герой под покровом ночи спалил произведение искусства.

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