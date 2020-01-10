В Словении сожгли Дональда Трампа
Неизвестный герой под покровом ночи спалил деревянную статую.
Фото : vokrugsveta.ua10 января 2020, 17:37
Кринжовая статуя президента украшала деревеньку на севере Словении с лета этого года, передает zakon.kz со ссылкой на Mash.
Туристам нравилось, а местным — не очень. Так что в итоге деревянного Дональда перенесли в городок Моравце.
Но и там он не прижился — неизвестный герой под покровом ночи спалил произведение искусства.
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