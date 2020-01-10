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В Словении сожгли Дональда Трампа

Неизвестный герой под покровом ночи спалил деревянную статую.

Фото : vokrugsveta.ua10 января 2020, 17:37

Кринжовая статуя президента украшала деревеньку на севере Словении с лета этого года, передает zakon.kz со ссылкой на Mash.

Туристам нравилось, а местным — не очень. Так что в итоге деревянного Дональда перенесли в городок Моравце.

Но и там он не прижился — неизвестный герой под покровом ночи спалил произведение искусства.


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