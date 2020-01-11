Угроза Третьей мировой, авиакатастрофа в Иране и кризис в королевской семье – мировые итоги недели

Краткий обзор основных мировых событий, обсуждаемых в зарубежных СМИ.

Противостояние США и Ирана едва не переросло в полномасштабные военные действия, создав угрозу Третьей мировой войны. В Тегеране потерпел крушение украинский авиалайнер со 180 пассажирами на борту. В России произошел крупный пожар на Ухтинском нефтеперерабатывающем заводе. Сильный взрыв прогремел в столице Сомали на оживленном перекрестке возле здания, где находятся правительственные учреждения. В России 15-летняя дочь убила маму, заставшую ее с парнем в постели. В Белоруссии труп гостя в одной из деревень Витебской области несколько дней просидел за праздничным столом. Принц Гарри и Меган Маркл отказались от звания членов королевской семьи. Голливудский актер Леонардо Ди Каприо поучаствовал в спасении мужчины, выпавшего за борт. В Украине может появиться новый памятник Степану Бандере. Власти Австралии решили убить около десяти тысяч верблюдов. В Индии разработали первый в мире смартфон для людей с ослабленным или потерянным зрением. Произошло и немало других событий, заслуживающих внимания. Обо всем этом можно прочесть в традиционном обзоре мировых новостей, подготовленном zakon.kz.

Конфликт на Ближнем востоке

Источник фото: topwar.ru

В понедельник Иран объявил об окончательном отказе от договоренностей по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по своей атомной программе. "Иранская ядерная программа не будет иметь никаких ограничений в части производства, включая мощностей по обогащению, процентное соотношение и количество обогащенного урана, а также исследований в этой области и дальнейшего развития программы", - заявили в Тегеране.

Напомним, в ночь на 3 января США провели в Багдаде операцию по ликвидации командующего силами специального назначения "Кудс" КСИР - генерала Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса. США считают их причастными к организации нападения на дипмиссию в Багдаде 31 декабря. Иран обратился с жалобой в Совбез ООН. Кроме того, верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить США за смерть Сулеймани. Президент США Дональд Трамп пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы.

Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразили обеспокоенность "негативной ролью", которую, как они полагают, играет Тегеран на Ближнем Востоке, а также призвали его воздержаться от силовых акций и мер, противоречащих ядерной сделке. Также лидеры Германии, Франции и Британии заявили, что осуждали удары по коалиции в Ираке и были обеспокоены негативной ролью Сулеймани в регионе. Меркель, Макрон и Джонсон добавили, что продолжат работать со всеми сторонами, "чтобы снизить напряженность в регионе и обеспечить безопасность".

Позже постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи заявил о нежелании Тегерана обладать ядерным оружием. "У нас есть четкий священный наказ от нашего верховного лидера, запрещающий ядерное оружие", - сказал Тахт-Раванчи. Он добавил, что в оборонительной доктрине Ирана также нет места ядерному оружию.

Во вторник стало известно, что парламент Ирана единогласно принял законопроект, согласно которому Пентагон приравнивается к террористам. Тегеран признал штаб-квартиру министерства обороны США террористической организацией после убийства иранского генерала КСИР Касема Сулеймани американскими военными. Кроме того, силы спецподразделения "Аль-Кудс" получат 200 миллионов евро из Фонда национального развития страны.

А на следующий день американская военная база "Айн-аль-Асад" на западе Ирака подверглась ракетному удару. Иранский Корпус стражей исламской революции заявил, что удар по американской авиабазе в Ираке нанес он. "КСИР подтверждает нанесение удара по американской авиабазе "Айн-аль-Асад" в Ираке десятками ракет, - сообщил телеканал в Twitter, уточнив, что это является возмездием за убийство военными США генерала Касема Сулеймани".

В тот же день Иран запустил вторую волну ракет по военным объектам США в Ираке. Об этом сообщило иранское агентство Tasnim, публикуя кадр момента запуска одной из ракет. Пентагон между тем подтвердил, что ракетному удару подверглись два объекта на территории Ирака, которые используются американскими военными. Это авиабаза Эйн-аль-Асад на западе страны и аэродром в Эрбиле. В ходе атаки применялись, в частности, баллистические ракеты.

Также Корпус стражей исламской революции (КСИР) пригрозил атаковать город Дубай в ОАЭ и израильскую Хайфу в ходе третьей фазы операции "Мученик Сулеймани", начатой в отместку за гибель в Багдаде в результате авиаудара США генерала Касема Сулеймани. КСИР считает Израиль соучастником убийства Сулеймани. "В рамках этого преступления мы не рассматриваем Израиль отдельно от США", - говорится в сообщении организации.

Кроме того, Корпус стражей исламской революции (КСИР) пригрозил нанести удар внутри США в случае, если Вашингтон ответит на ракетные удары Ирана по базам США в Ираке. Ранее Трамп провел совещание со своей командой по национальной безопасности в Белом доме, однако по итогам этого не последовало никаких официальных заявлений.

А премьер-министр Ирака Адел Абдул-Махди заявил об угрозе "опустошительной тотальной войны". Политик предположил, что накал обстановки на Ближнем Востоке может привести не только в войне в Ираке, но и к общемировому конфликту.

В тот же день президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации, в котором сообщил о готовности к миру с Ираном, особо отметив, что Америка не хочет использовать военную мощь, и ее сильнейшее оружие – экономика.

При этом он решил ввести против Тегерана дополнительные экономические санкции. По словам президента, новые санкции будут введены немедленно. Никаких ответных военных действий в отношении Ирана президент не пообещал. "Кажется, Иран отступил, что является хорошей стороной для всех вовлеченных сторон и очень хорошей вещью для мира", - подчеркнул Трамп.

Также Дональд Трамп сообщил, что США не нуждаются в нефти и газе Ближнего Востока. "Рост американской экономики за годы моего президентства, за три года, и другие достижения позволили создать в регионе (Ближнем Востоке - прим.) новые благоприятные возможности. Сейчас мы являемся главным производителем нефти и газа в мире. Нам не нужна нефть Ближнего Востока", - сказал Трамп. Президент обратил внимание и на то, что США владеет лучшим вооружением и армией в мире, но это не значит они хотят использовать его.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш положительно оценил заявление президента США Дональда Трампа, сделанное после ударов Ирана по американским объектам в Ираке. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. "Мы приветствуем любые заявления, демонстрирующие движение от эскалации и прямой конфронтации", - сказал он.

А постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи рассказал, будет ли Тегеран принимать новые военные действия в отношении США. Он подчеркнул, что все шаги были пропорциональны убийству командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани, и они завершены. "Если США больше не будут предпринимать военные действия в отношении Ирана, с нашей стороны — мы также не будем предпринимать таких действий", — добавил Тахт-Раванчи.

Стоит отметить, что цена на нефть WTI резко выросла в среду, 8 января, после иранских ударов по объектам США в Ираке. По состоянию на 4:00 утра (7:00 по времени Нур-Султана) стоимость февральских фьючерсов на сорт WTI выросла более чем на четыре процента. На торгах в Нью-Йорке нефть подорожала до 65,27 доллара за баррель, за полчаса до этого достигала 65,65 доллара. Также сообщается, что стоимость тройской унции золота на бирже COMEX выросла на 35 долларов чуть больше чем за час (+2,1 процента) и впервые с 2013 года оказалась выше 1600 долларов (1604,55).

Однако уже к вечеру того же дня после речи американского президента Дональда Трампа о готовности к миру с Ираном цена техасской светлой нефти (WTI) опустилась до 60 долларов за баррель. https://www.zakon.kz/5001925-neft-podeshevela-posle-vystupleniya.html

ЧС и криминал

Источник фото: thebell.io

В среду, 8 января украинский лайнер со 180 пассажирами на борту потерпел крушение из-за "технических проблем". ЧП произошло у тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни. Информацию о происшествии подтвердил глава аэропорта — он заявил, что самолет разбился вскоре после взлета. Все пассажиры рухнувшего в Иране украинского самолета погибли. Представитель Организации гражданской авиации страны Реза Джафарзаде (Reza Jafarzadeh) в свою очередь сообщил, что после падения самолета вспыхнул пожар.

Уже через пару часов в иранском аэропорту назвали причину крушения украинского лайнера. Как заявил официальный представитель аэропорта, причиной авиакатастрофы стало возгорание двигателя. Глава управления ЧС Ирана отрицает террористическую версию авиакатастрофы в Тегеране. По его словам, причина крушения украинского лайнера техническая, и никакой другой причины нет. Однако чуть позже премьер-министр Канады Джастин Трюдо, заявил, что Оттава располагает информацией из разных источников, в том числе от канадских разведслужб, согласно которой авиалайнер был сбит вскоре после взлета иранской ракетой класса "земля - воздух".

А в Израиле самолет Boeing 737 авиакомпании Rwanda Air, который должен был вылететь в ночь на 8 января из Бен-Гуриона в Кигали, столицу Руанды, был задержан на неизвестное время в связи с технической неисправностью. По данным радиостанции "Решет-бет", у лайнера загорелся двигатель при разгоне перед взлетом. На борту самолета находилось более 100 пассажиров - все граждане Израиля. После выявления неисправности их экстренно высадили из лайнера и вернули в терминал.

В среду, 8 января, в Иране у атомной электростанции "Бушер", произошли два землетрясения магнитудой 4,9 и 4,5. Эпицентр подземных толчков располагался в 10 и 17 километрах к юго-востоку от города Боразджан, очаг залегал на глубине десяти километров.

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Общество

Источник фото: gazeta.ru

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Подготовил Владимир Демидов

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