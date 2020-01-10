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Сотрудников инспекции транспортного контроля подозревают в коррупции

Расследование продолжается.

Фото : кадр из видео10 января 2020, 18:38

Антикоррупционной службой Алматы начаты досудебные расследования в отношении специалиста и ведущего специалиста Инспекции транспортного контроля по Алматы по подозрению в неоднократном получении взяток, передает zakon.kz.

Специалист подозревается в получении взяток через посредника в общей сумме 200 тысяч тенге, а ведущий специалист того же подразделения в получении взяток в сумме 270 тысяч тенге от грузоперевозчиков за беспрепятственное передвижение грузовых автотранспортных средств по территории города Алматы.

Расследование продолжается.


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