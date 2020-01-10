Н.Нигматулин: Год волонтёрства, объявленный Президентом, - это время инициатив

Нигматулин пожелал молодым восточноказахстанцам постоянно овладевать новыми знаниями, работать над собой, чтобы быть всегда конкурентоспособными, а также успехов во всех новых начинаниях.

Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин считает, что Год волонтера, объявленный Главой нашего государства, станет временем новых инициатив, передает zakon.kz.

Своим мнением Нурлан Нигматулин поделился с молодыми восточноказахстанцами и представителями волонтерских организаций региона на встрече, которая состоялась в Восточно-Казахстанском государственном техническом университете им. Д.Серикбаева.

Особое внимание участники встречи уделили выполнению приоритетов Стратегии Елбасы Нурсултана Назарбаева и программ Главы государства Касым-Жомарта Токаева, а также необходимой для этого законотворческой работе Мажилиса.

Отметив, что сегодня Восточный Казахстан – крупнейший промышленный регион страны, который демонстрирует высокую динамику развития, председатель Мажилиса в связи с этим подчеркнул важную роль молодежи и учебных заведений области.

- Мы входим в новый мир, основанный на цифровом обществе, где главенствует экономика знаний. И Казахстан, несомненно, должен соответствовать этим вызовам современности, должен идти в ногу со временем. Именно поэтому все предпринимаемые государством усилия нацелены на подготовку страны к будущему этапу развития, и направлены на создание сильного Казахстана. Вполне закономерно, что ключевым фактором конкурентоспособности нашей страны в современном мире являетесь вы – молодое поколение казахстанцев, - сказал Нурлан Нигматулин.

Спикер Мажилиса акцентировал внимание на тех программах, которые разработаны по инициативе Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева для поддержки молодежи. Нурлан Нигматулин подчеркнул важность решения Главы государства Касым-Жомарта Токаева объявить 2020 год Годом волонтера.

- Каждый из вас, молодых казахстанцев может принести пользу обществу и своей стране. И, конечно же, этот год должен стать Годом добрых дел. Уверен, что это будет время интересных идей, творческих инициатив, креативных проектов, - считает Спикер Мажилиса.

Говоря о мерах поддержки, которые сегодня оказываются молодежи по инициативе руководства страны, Нурлан Нигматулин напомнил о повышении на 25% стипендий студентам колледжей, бакалавриата, магистратуры и докторантуры. Кроме того, в стране создана широкая платформа социальных лифтов.

По словам спикера Мажилиса, для законодательной поддержки Послания Президента страны, мажилисмены одобрили законопроекты, направленные на закрепление персональной ответственности руководителей за совершение коррупционных правонарушений подчиненными. Принят Закон "О статусе педагога". Законодательно утвержден новый механизм оказания АСП для обеспечения ее прозрачности, справедливости, а также повышения мотивации к труду. В соответствии с поручением Главы государства законодательно ужесточено наказание за тяжкие преступления против личности, а также против браконьерства и скотокрадства.

Сейчас в портфеле Мажилиса, как отметил Нурлан Нигматулин, находится 41 законопроект. Предстоит рассмотреть новые редакции Экологического кодекса, Кодекса о здоровье. Изменения ждут Гражданский кодекс. Предстоит рассмотреть совершенно новый документ - Административный процедурно-процессуальный Кодекс.

Говоря о волонтерском движении, спикер Мажилиса напомнил о таких инициативах Главы государства, как проекты "Сабақтастық", "Таза әлем", "Қамқор" и т.д. Речь шла и о законодательной поддержке волонтерской деятельности. С 2017 года в стране действует специальный Закон "О волонтерской деятельности".

Пришедшие на встречу поделились своим опытом в этой сфере, высказали предложения для ее развития.

В заключение встречи Нурлан Нигматулин пожелал молодым восточноказахстанцам постоянно овладевать новыми знаниями, работать над собой, чтобы быть всегда конкурентоспособными, а также успехов во всех новых начинаниях.

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