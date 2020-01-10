Пожелания жителей нового микрорайона в Таразе выполнены

Устранены технические неполадки, выявленные при проведении работ по переводу временного подключения на постоянное электроснабжение.

На днях в некоторых СМИ появилась информация о том, что в кредитных домах №21 и №22 нового 15-го микрорайона Тараза нет света и газа. Данный вопрос был взят на личный контроль акимом области Аскаром Мырзахметовым, проблема решена в кратчайшие сроки, передает zakon.kz.

Если быть точнее, 10 января данные многоквартирные дома были полностью обеспечены электроэнергией. Устранены технические неполадки, выявленные при проведении работ по переводу временного подключения на постоянное электроснабжение. Необходимо отметить, что данные дома ранее уже были обеспечены горячей и холодной водой, теплом.

Что касается газоснабжения, оно не производится в связи с неполным заселением домов, так как согласно п. 443 Требования по безопасности объектов систем газоснабжения, утвержденного приказом министра внутренних дел РК №673 от 9 октября 2017 года, для подключения к газоснабжению заселение должно составлять не менее 80% от общего количества квартир в доме. Таким образом, АО "КазТрансГазАймак" не вправе подавать голубое топливо, пока уровень заселенности домов не достигнет указанного показателя. Пока же в обоих домах заселены всего 7 квартир.

Стоит отметить, что в прошлом году в новом микрорайоне были введены в строй 26 многоквартирных домов на 1300 квартир, в текущем году начнется строительство еще 29 домов.

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