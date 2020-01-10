Индекс плова разработали в Узбекистане

Индекс плова станет неофициальным способом определения паритета покупательской способности.

В Узбекистане будет разработан индекс плова - аналог индекса бигмака и индекса оливье. Данный показатель поможет понять, как меняются цены на продовольственные товары, а также станет неофициальным способом определения паритета покупательской способности (ППС), пишет Gazeta.uz.

Индекс бигмака основан на теории ППС, по которой валютный курс должен уравнивать стоимость корзины товаров в разных странах (отношение обменных валютных курсов), только вместо корзины берется стандартный бургер, выпускаемый McDonald’s повсеместно.

Делается это для того, чтобы определить реальные обменные курсы валют разных государств. Такие исследования издание The Economist ведет с 1986 года. Бигмак используется в качестве эталона по двум причинам: McDonald’s представлен в большинстве стран, а сам бигмак содержит достаточное количество продовольственных компонентов (хлеб, сыр, мясо и овощи), чтобы считать его универсальным слепком народного хозяйства. Его стоимость в каждой стране зависит от объемов выпуска, цены аренды, сырья, рабочей силы и прочих факторов. Этот способ позволяет увидеть несоответствие стоимости валют у стран с похожим уровнем дохода, тем более в кризис, когда дорогая валюта особенно невыгодна. Слабая валюта дает преимущество по издержкам и ценам на продукцию.

Госкомстат страны отмечает, что такой индекс также помогает анализировать динамику изменения цен на основе представленных данных.

С учетом специфики каждого региона большинство европейских стран используют индекс бигмак, а Россия - индекс оливье, который был впервые использован в 2009 году газетой "Труд".

Сейчас Госкомстат готовит данные для индекса плова на основе ингредиентов самого популярного блюда в стране. Для этого формируется перечень ингредиентов для плова весом 1 кг в крупных предприятиях общественного питания, в том числе в "Ош маркази" ("Центр плова"), расположенных во всех областных центрах, а также информация об их стоимости.

После изучения состава продуктов, используемых для приготовления 1 кг плова в разрезе регионов страны, составлен список средних по стране ингредиентов:

- растительное масло (300 г);

- лук (300 г);

- говядина (700 г);

- морковь (1 кг);

- рис (1 кг);

- горох (100 г);

- изюм (50 г);

- специи (10 г);

- соль (5−10 г).

Для определения индекса плова будет зарегистрирована средняя стоимость одной порции плова минимум в трех предприятиях общепита в регионах (согласно приложению), а после рассчитана стоимость 1 кг готового плова с учетом всех затрат. Кроме того, будет вестись учет изменений стоимости затрат для приготовления 1 кг плова за определенный период времени.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!