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Женщины получили 54 миллиона тенге за "выдуманных" детей

Они сообщали в ЗАГС недостоверную информацию о появлении на свет детей в домашних условиях, подтверждая это ложными показаниями свидетелей.

Фото : Pixabay10 января 2020, 19:58

Жительницы Красноярска "выдумали" домашние роды и получили материнский капитал на 9 миллионов рублей (около 54 миллионов тенге) за несуществующих детей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, передает Lenta.ru.

По ее словам, женщины сообщали в ЗАГС недостоверную информацию о появлении на свет детей в домашних условиях, подтверждая это ложными показаниями свидетелей. Полученные документы они предоставляли в Пенсионный фонд и получали социальные выплаты на "выдуманных" детей.

В общей сложности известно о 22 фактах незаконного получения маткапитала местными жительницами, 18 женщин задержаны. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159.2 УК РФ ("Мошенничество при получении выплат группой лиц по предварительному сговору").

Ранее первый заместитель министра труда России Алексей Вовченко предложил сделать маткапитал бессрочной мерой. По его словам, ведомство выступает за то, чтобы эта выплата не только действовала всегда, но и была "более существенной". В министерстве требуют, чтобы величина маткапитала постоянно индексировалась, "чтобы не случалось у нас таких трехгодовых задержек, которые были в прошлом бюджетном цикле", добавил Вовченко.


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