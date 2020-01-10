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США предложили Зеленскому помощь в расследовании катастрофы в Иране

Мы поддерживаем Украину и готовы предложить нашу поддержку и помощь в предстоящем расследовании.

Фото : kremlin.ru10 января 2020, 20:19

Госсекретарь США Майк Помпео предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому помощь в расследовании катастрофы украинского лайнера в Иране, передает РИА Новости.

Переговорил с президентом Украины Зеленским и выразил мои глубочайшие соболезнования в связи с гибелью людей в трагической катастрофе Украинских международных авиалиний, рейс 752. Мы поддерживаем Украину и готовы предложить нашу поддержку и помощь в предстоящем расследовании", - написал Помпео в Twitter.

Восьмого января самолет Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" потерпел крушение через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. По данным министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, погибли 176 человек: граждане Афганистана, Германии, Ирана, Канады и Украины, а также подданные Великобритании и Швеции.

Ряд западных лидеров, в том числе президент США Дональд Трамп, заявили о том, что крушение самолета могло произойти из-за попадания ракеты, представители Ирана отвергают такую возможность.


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