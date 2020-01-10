"Сам себе режиссер" закрыли после 28 лет существования

Последний выпуск передачи был показан 22 декабря.

Государственный холдинг ВГТРК принял решение убрать из сетки вещания программу "Сам себе режиссер", выходившую с января 1992 года, передает Lenta.ru.

По словам Лысенкова, как профессионал, отдавший телевидению 35 лет, он понимает решение закрыть передачу, однако как человеку ему нелегко это полностью принять, но он "вынужден с ним согласиться". В этом году передаче исполнилось 28 лет.

Ведущий поблагодарил причастных к созданию шоу фразой, которую завершал каждый выпуск передачи: "Огромное спасибо всем гостям, участникам и авторам этой программы". Отдельно Лысенков отметил вклад всех коллег в создание проекта.

Последний выпуск передачи был показан 22 декабря.

"Сам себе режиссер" - адаптация шоу "Самое смешное видео Америки", которое выходило на канале ABC. Программа транслировала любительские ролики, которые присылали зрители. Идея адаптировать программу принадлежит на тот момент основателю рекламной компании "Видео Интернешнл" Михаилу Лесину.

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